Luís Freire: "O Sporting nunca esteve confortável"

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, lamentou a derrota diante do Sporting, em jogo da 19.ª jornada da Liga, sublinhando que a equipa de Vila do Conde "merecia mais".

"A minha equipa teve um comportamento muito bom, os jogadores entregaram-se completamente ao jogo. Fomos corajosos, mostrámos qualidade. Na primeira parte, o jogo foi completamente dividido, fomos sempre muito lutadores em campo. Até aos 65 minutos tivemos a melhor oportunidade do jogo. Se o Boateng marcasse, íamos ganhar o jogo. Os meus jogadores mereciam mais. Mas é como eu lhes disse, precisamos desta atitude já no próximo jogo. O jogo foi equilibradíssimo, merecíamos outro resultado. Provámos que podemos jogar com o Sporting no campo todo, o Sporting nunca esteve confortável", começou por dizer Luís Freire, destacando que o Rio Ave "não foi uma equipa de autocarro".

"Série de seis jornadas sem vencer? É o que é, há equipas que têm séries piores. Sabemos que faz parte do nosso campeonato. Mais do que a tabela, queremos mostrar o que fazemos. Demos tudo em campo, não fomos uma equipa de autocarro, não queimámos tempo. Com esta fome de vencer, vamos acabar por ganhar. O resgaste emocional é saber tudo o que já passámos juntos. Somos muito ambiciosos, isso ficou provado hoje. O que há a fazer é dar a vida para ganhar o próximo jogo", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Chermiti marcou o golo dos leões. Com este resultado, o clube de Alvalade segue no quarto lugar da Liga, com 38 pontos, atrás do Sporting de Braga (43), F. C. Porto (45) e do líder Benfica (53), que tem mais um jogo do que o trio de perseguidores. Já o Rio Ave, que vai numa série de seis encontros sem vencer, ocupa a 13.ª posição, com 21 pontos.