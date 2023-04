Luís Freire: "Obrigámos o Benfica a queimar algum tempo"

No rescaldo da derrota diante do Benfica, Luís Freire, treinador do Rio Ave, enalteceu a boa exibição da equipa de Vila do Conde.

"Temos de reconhecer que o Rio Ave teve oportunidades na primeira parte, teve oportunidades na segunda e podia ter perfeitamente, no mínimo, empatado o jogo. Jogámos contra uma grande equipa, não esquecer isso, o Benfica é líder do campeonato, isolado. Fomos uma equipa muito corajosa naquilo que fizemos com bola e sem bola. Com bola, a procurar sempre jogar, a construir o jogo, o que não é fácil. Perdemos algumas bolas por causa disso também. O que fizemos aqui dá trabalho, é preciso coragem, é preciso os jogadores acreditarem na ideia e terem personalidade. Fomos uma equipa corajosa, com bola, com qualidade, a mostrar a qualidade dos nossos jogadores", começou por dizer Luís Freire.

"Quebrámos muitas vezes o Benfica na pressão, chegámos à baliza do Benfica várias vezes. Foi um golo anulado na primeira parte, se a bola entra direta podia ter sido o 1-0. Tivemos situações para definir melhor na área. O Benfica em transição também podia ter definido melhor e ter feito na primeira parte 1-0", acrescentou o treinador do Rio Ave, destacando que a equipa de Vila do Conde obrigou os encarnados a "queimarem tempo".

"Obrigámos o Benfica a queimar algum tempo. Quatro minutos no fim parece-me pouco tempo para aquilo que foi o jogo e aquilo que se passou em campo. Acabámos o jogo com uma bola a nosso favor. Isto acontece porque o Rio Ave tem muita personalidade. O Benfica, que está na Liga dos Campeões, veio a Vila do Conde e sentiu muitas dificuldades. Tivemos uma oportunidade que se o Boateng tivesse acertado na bola como o Gonçalo acertou podíamos ter empatado. Tivemos outra com o Hernâni no fim com Vlachodimos a defender. Tivemos uma pressão alta sobre o Benfica, a condicionar o jogo todo do Benfica. O Rio Ave, os meus jogadores, estão de parabéns", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou o golo dos encarnados. Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 71 pontos, mais doze do que o Braga e 13 do que o F. C. Porto, que este domingo recebe o Portimonense. Já o Rio Ave é décimo classificado, com 33 pontos.