Luís Freire quer "concentração acima da média" no jogo com o F. C. Porto

O treinador do Nacional, Luís Freire, afirmou, esta sexta-feira, que será necessário um "foco acima da média" para conseguir um resultado positivo no estádio do Dragão, no domingo, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

O Nacional vem de uma sequência de duas derrotas, com o Portimonense (1-0) e o Santa Clara (3-1), que significou também a primeira derrota caseira, mas Luís Freire desvalorizou esse fator.

"Esse jogo já foi há 14 dias. Tivemos muito tempo para reagir a essa derrota. Queríamos reagir com jogos, que é sempre mais fácil. Mas fomo-nos reagrupando. As derrotas servem, principalmente, para aprendermos com elas e evoluirmos e percebermos, dentro daquilo que é o nosso jogo, o que podemos melhorar. Há sempre momentos que não nos vão correr bem", afirmou.

Luís Freire adianta também que a paragem do campeonato serviu, basicamente, para "recuperar alternativas e testar soluções", antes de defrontar o campeão nacional e um dos candidatos ao título.

Para pontuar, o técnico do conjunto madeirense deixou a receita: "Temos de ter uma atitude, uma concentração e uma superação acima da média. O nosso foco tem de estar acima da média para podermos alcançar aquilo que queremos".