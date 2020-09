Luís Godinho apita o Famalicão-Benfica

JN Hoje às 13:25 Facebook

Luís Godinho, de Évora, foi o eleito para apitar o jogo Famalicão-Benfica, que abre, na sexta-feira (19 horas), a Liga de 2020/2021.

A escolha do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o duelo entre famalicenses e águias recaiu no terceiro classificado da época de 2019/2020, atrás de João Pinheiro (Braga) e Artur Soares Dias (Porto). Luís Godinho terá como assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos, enquanto o quarto árbitro será Hugo Silva. No vídeoárbitro estarão Hélder Malheiro (VAR) e Andre Campos (AVAR).

Para o outro jogo desta sexta-feira, o Vitória de Guimarães-Belenenses SAD, que começa às 21.15 horas, o eleito foi o portuense Artur Soares Dias, o líder da classificação na última época. Será auxiliado por Rui Licício e Paulo Soares (assistentes) e Humberto Teixeira (quarto árbitro). O VAR será Rui Oliveira e o AVAR Nélson Cunha.