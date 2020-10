Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:39 Facebook

O final da primeira parte do Clássico entre o Sporting e o F. C. Porto aqueceu e o treinador do Sporting acabou por ser expulso.

Em cima do intervalo e pouco depois de Corona ter marcado o segundo golo da equipa azul e branca, Luís Godinho assinalou uma grande penalidade a favor dos leões por alegada falta de Zaidu sobre Pedro Gonçalves.

O árbitro mostrou o segundo cartão amarelo ao nigeriano mas, depois de rever as imagens, acabou por reverter a decisão e retirar a grande penalidade contra os portistas. Rúben Amorim não gostou e foi expulso por protestos. Luís Neto viu o cartão amarelo.

Veja os lances: