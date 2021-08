Luís Godinho dirige Braga-Sporting

JN Hoje às 19:05 Facebook

O árbitro de Évora, Luís Godinho, foi nomeado esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a receção do Braga ao Sporting, da segunda jornada da Liga Portugal, agendado para este sábado, às 20.30 horas.

O encontro entre arsenalistas e leões está marcado para sábado, pelas 20.30 horas, e terá como auxiliares Rui Teixeira e Valter Rufo, enquanto Vítor Ferreira será o quarto árbitro. No VAr estará o lisboeta Hugo Miguel.

Pouco antes (18 horas), o bracarense Manuel Mota dirige o Benfica-Arouca, tendo como assitentes Jorge Fernandes e Luciano Maia. Hélder Malheiro, de Lisboa, será o VAR.

No domingo, pelas 18 horas, o algarvio Nuno Almeida arbitra o Famalicão-F. C. Porto, numa partida em que terá como auxiliares André Campos e Pedro Felisberto. No VAR estará André Narciso (Setúbal).

Eis os árbitros da segunda jornada da Liga Portugal:

Sexta-feira:

Estoril-V. Guimarães (20.15 h), João Gonçalves (Porto), Luís Ferreira (VAR)

Sábado:

Vizela-Tondela (15.30 h), Manuel Oliveira (Porto), Fábio Melo (VAR)

Benfica-Arouca (18.00 h), Manuel Mota (Braga), Hélder Malheiro (VAR)

Braga-Sporting (20.30 h), Luís Godinho (Évora), Hugo Miguel (VAR)

Domingo:

Portimonense-Gil Vicente (15.30 h), Rui Costa (Porto), Fábio Veríssimo (VAR)

Famalicão-F. C. Porto (18.00 h), Nuno Almeida (Algarve), André Narciso (VAR)

Santa Clara-Moreirense (20.30 h), David Silva (Porto), Vasco Santos (VAR)

Segunda-Feira:

Boavista-P. Ferreira (19.00 h), António Nobre (Leiria), Manuel Oliveira (VAR)

Belenenses-Marítimo (21.15 h), Cláudio Pereira (Aveiro), Tiago Martins (VAR)