Luís Godinho vai apitar o clássico Sporting - F. C. Porto

O árbitro Luís Godinho foi o escolhido para o clássico de sábado entre Sporting e F. C. Porto, da quarta jornada da I Liga de futebol, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Luís Godinho, de 34 anos, árbitro da associação de futebol de Évora, terá o primeiro clássico da sua carreira, apesar de já ter dirigido dois dérbis entre Sporting e Benfica, um para a Taça de Portugal e outro para a Liga.

O árbitro terá como árbitros assistentes no clássico Rui Teixeira e Ricardo Santos, e no videoárbitro estará Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.

Nos dérbis que apitou, esteve na vitória do Benfica por 2-1 nas meias-finais da Taça de Portugal em fevereiro de 2019, e no empate a 1-1 em agosto de 2018 para o campeonato, ambos os jogos da época de 2018/19.

Já na última temporada, Luís Godinho foi o árbitro da final da Taça da Liga, em que o Sporting de Braga venceu o troféu, ao bater o F. C. Porto por 1-0, em jogo disputado em 25 de janeiro, no Estádio Municipal de Braga.

O jogo entre o Sporting, quinto classificado na I Liga, com menos um jogo, e o F. C. Porto, quarto, está agendado para sábado, às 20.30 horas, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

A FPF indicou também esta quarta-feira árbitros para outros jogos da quarta jornada agendados para sábado, com a nomeação de Artur Soares Dias para o Sporting de Braga-Nacional, João Bento para o Marítimo-Portimonense e Miguel Nogueira para o Gil Vicente-Tondela.