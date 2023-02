Luís Gonçalves suspenso por um mês e multado em 5100 euros

Luís Gonçalves, administrador da SAD do F. C. Porto, foi multado em 5100 euros e suspenso por 30 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Recorde-se que o dirigente foi expulso do banco no jogo do passado domingo, com o Rio Ave (1-0).

O castigo foi aplicado no sentido da infração ao artigo 136.1 do Regulamento Disciplinar, relativo a lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa. Segundo o relatório do árbitro Vítor Ferreira, Luís Gonçalves "saiu deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro dizendo: É falta, ca...! Marca a falta, c...!'". No relatório consta ainda que o dirigente dos dragões se dirigiu ao árbitro assistente dizendo o seguinte: "É um filho da p..., é um filho da p...", lê-se.

No mesmo jogo, o F. C. Porto foi condenado a pagar 3190 euros de multa, por comportamento incorreto do público, devido a deflagração de uma tocha incandescente.