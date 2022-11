Luis Henrique divulga os 26 jogadores de Espanha para o Catar

JN Hoje às 12:21 Facebook

Luis Enrique, selecionador espanhol de futebol, anunciou, nesta sexta-feira, a lista final de jogadores para o Catar. Ansu Fati é a principal novidade, enquanto de fora ficaram nomes como Sergio Ramos, Thiago e Kepa. Os "lusos" Porro, Grimaldo e Abel Ruiz também não constam dos eleitos.

Luis Enrique, selecionador espanhol, anunciou, nesta sexta-feira os 26 convocados de Espanha para o Mundial do Catar, que começa no dia 20 deste mês.

A chamada de Ansu Fati, que era uma das maiores dúvidas, está confirmada, ao mesmo tempo que se destacam as ausências de Sergio Ramos, Thiago ou Kepa. Já os "portugueses" Pedro Porro (Sporting), Grimaldo (Benfica) e Abel Ruiz (Braga) também ficam de fora. Já o avançado Pablo Sarabia, que na época passada jogou no Sporting, por empréstimo do Paris Saint-Germain, foi um dos escolhidos do selecionador espanhol.

Lista de convocados

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya

Defesas: Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba e José Gayà.

Médios: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri e Koke.

Avançados: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.