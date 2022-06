Luís Magalhães com palavras polémicas para o F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 20:19 Facebook

O ex-treinador de basquetebol do Sporting, Luís Magalhães, deixou duras palavras ao F. C. Porto, alegando uma "pressão inconcebível aos árbitros por parte dos dragões.

"Isto é uma história que ouvi, não é minha, nem quero insultar ninguém, mas sabem qual é o concelho em Portugal que tem mais portistas? É o Conselho de Arbitragem. É uma piada", começou Luís Magalhães, à Sporting TV.

De seguida abordou a ausência de troféus dos azuis e brancos, nos últimos anos, no basquetebol. "O Sporting voltou ao basquetebol e mudou todo o status quo da modalidade. O FC Porto está a sentir toda essa pressão de ganhar e com isso a transformar o basquetebol pelos piores motivos. Estive no FC Porto, gostei de lá estar, nada a dizer. Este FC Porto ganhou uma Taça da Liga nos últimos três anos e numa final, com o Sporting, que vinha de uma prova europeia. Perdemos e não partimos o troféu, não partimos nada", sublinhou.

Em jeito de conclusão o treinador abordou o que considera ser "uma pressão inconcebível à arbitragem" e aborda o papel de Pinto da Costa nessa situação. "Tornou-se hábito em Portugal entregar os troféus aos museus dos clubes e lembro-me muito bem de o presidente [Pinto da Costa] ter dito na altura que já tinha saudades de receber troféus de basquetebol. Foi um recado à modalidade. Aquela boca foi mais uma boca que pressionou. O F. C. Porto investe sempre, traz sete americanos, tem projeto europeu e depois não ganha nada. E tenta ganhar com outras coisas, coisas que enquanto lá estive não aconteceram. O F. C. Porto pressiona árbitros, o que o F. C. Porto faz é inconcebível".