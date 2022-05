Luís Martins muda-se para o Vancouver Whitecaps da MLS

JN/Agências Hoje às 11:33 Facebook

O lateral esquerdo português assinou contrato até final do ano, com mais dois de opção, anunciou a equipa canadiana que compete na liga norte-americana de futebol.

Segundo o emblema de Vancouver, o jogador, natural de Lamego, assinou um contrato válido para o que resta de 2022, tendo os Whitecaps opção na continuidade do lateral em 2023 e em 2024.

Entre 2019 a 20221, o defesa, de 29 anos, representou o Sporting de Kansas City, também da MLS, marcando um golo e efetuado sete assistências nos 60 jogos que realizou, 55 dos quais como titular.

Luís Martins passou pela formação do Benfica, clube pelo qual se estreou na Liga em 2012, tendo ainda representado Gil Vicente, Marítimo e Desportivo de Chaves, além dos espanhóis do Granada e do Osasuna.

O lateral esquerdo terá como companheiro de equipa o escocês Ryan Gauld, ex-jogador de Sporting, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves e Farense.

Os Whitecaps ocupam a última posição (14.ª) da Conferência Oeste da MLS.