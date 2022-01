Luís Maximiano ajuda Granada a travar o Barcelona

JN Hoje às 19:55 Facebook

O guarda-redes português Luís Maximiano foi titular no embate que terminou numa igualdade a um golo. Barça sofreu o empate em cima do minuto 90.

A instabilidade do Barcelona na liga espanhola conheceu novo capítulo este sábado. Os "culés" deixaram fugir mais dois pontos, desta vez nos últimos minutos do jogo com o Granada, que contou com o guarda-redes português Luís Maximiano na baliza.

O Barça marcou primeiro por Luuk De Jong, mas a expulsão de Gavi, aos 80 minutos, deitou tudo a perder para a equipa de Xavi.

O Granada pressionou nos últimos minutos e chegou ao empate aos 89, por intermédio de Puertas.

Em 20 jornadas, o Barcelona já perdeu 28 pontos no campeonato e ocupa o sexto lugar.