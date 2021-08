Luís Maximiano assina pelo Granada e Mbappé decidido a ir para o Real Madrid

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:18 Facebook

O guarda-redes de 22 anos assinou um contrato válido por quatro épocas com o clube espanhol e o craque francês, garantem em Espanha, quer assinar pelo Real Madrid.

Sporting: Formado nos leões, Luís Maximiano vai agora dar um novo rumo à carreira depois de na época passada se ter sagrado campeão nacional pelo clube de Alvalade. O guarda-redes de 22 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com o Granada, num negócio que vai render 4,5 milhões de euros aos cofres do Sporting.

Tondela: O guarda-redes sueco Philip Tear, de 22 anos, que alinhava na terceira divisão espanhola pelo Juventud Somorrostro, é reforço dos beirões e assinou um contrato válido até junho de 2023. "Sinto-me preparado. Trabalhei muito para chegar aqui e acrescentar o que puder dentro e fora do campo", disse o guardião.

No sentido inverso, o croata Tomislav Strkalj foi cedido ao NK Hrvatski Dragovoljac, do campeonato croata.

Real Madrid: Courtois renovou contrato com os merengues até 2026. O guarda-redes internacional belga está no Real desde 2018/19 e, no último fim de semana, no arranque da liga espanhola, alcançou a marca dos 100 jogos pelo emblema de Madrid, no triunfo por 4-1 no campo do Alavés.

PSG: Mbappé estará a um passo de deixar o clube francês. De acordo com o "El Chiringuito", o craque francês rejeitou todas as propostas de renovação do PSG e vai mesmo falar com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para anunciar o desejo de sair e assinar pelo Real Madrid.