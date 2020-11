Luís Maximiano e Gonçalo Inácio renovam com o Sporting

Nuno Barbosa Hoje às 18:33 Facebook

Agora é oficial: Luís Maximiano, de 21 anos, e Gonçalo Inácio, de 19, renovaram com o Sporting até 2025, melhoraram a respetiva situação salarial e mantiveram a cláusula de rescisão nos 45 milhões de euros. O guarda-redes e o defesa central apertaram a mão do presidente Frederico Varandas e revelaram-se felizes por este prolongamento da ligação aos leões.

"Quero continuar para fazer mais e melhor daqui para a frente. Sinto que o clube acredita em mim e no meu trabalho. Vou tentar corresponder com o meu melhor, como até agora", prometeu o Maximiano, em declarações aos meios de Comunicação do clube.

E acrescentou: "Isto representa um momento muito feliz para mim e para a minha família. São muitos anos cá, cheguei aqui muito novo com um objetivo. Felizmente as coisas estão a acontecer, está tudo a correr como sonhei".

Gonçalo Inácio, pela parte que lhe toca, não conseguiu esconder as emoções: "Há uns momentos não esperava nada disto. Estou muito feliz mesmo, de coração. É um sonho enorme estar aqui. Não pensava jogar tão cedo, mas tenho trabalhado para isso e o míster parece demonstrar confiança em mim".

Sobre a renovação, o central garantiu ainda: "É um enorme orgulho. Tenho trabalhado desde criança para chegar aqui. Estou muito feliz por este momento. O Sporting demonstra grande confiança em mim e eu trabalho para isso todos os dias, dou sempre o meu máximo".

Neste momento, Luís Maximiano é o guarda-redes suplente do Sporting, mas pela equipa principal já somou 31 jogos, todos eles na época passada. Gonçalo Inácio tem apenas três, mas todos feitos esta temporada.