Luís Mendonça bisa no GP Douro Internacional e reforça liderança

Corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor venceu, esta quinta-feira, a segunda etapa do GP Douro Internacional, entre Tabuaço e Armamar, e cimentou a posição como camisola amarela, com 18 segundos de vantagem para o segundo da geral.

Duas etapas, duas vitórias para Luís Mendonça, que hoje, na inclinada meta em Armamar, repetiu o êxito da véspera em Marco de Canaveses e ficou ainda mais líder deste Grande Prémio Douro Internacional.

Numa tirada recheada de montanha, que testou as forças do pelotão, o experiente corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor voltou a mostrar mais fôlego na finalização, batendo desta vez Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) e o seu companheiro de equipa Frederico Figueiredo que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

Na classificação geral, Luís Mendonça conseguiu cavar um fosso ainda maior para o seu principal rival, Joaquim Silva (Efapel), que não foi além do sétimo lugar na etapa, e tem agora 18 segundos de desvantagem para o camisola amarela, menos um que Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), que segue no terceiro posto da geral.

Esta sexta-feira surge a mais dura etapa desta 3.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional, numa ligação de 161,6 km, entre Pinhão e Alijó.