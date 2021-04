Luís Mendonça vence Prova de Abertura da época de ciclismo

José Pedro Gomes Hoje às 17:26 Facebook

Corredor da EFAPEL, beneficiando o trabalho da equipa em anular um fuga, impôs-se à concorrência nos derradeiros metros da corrida realizada na região de Aveiro, que marcou o arranque da temporada de 2021.

O corredor, de 35 anos, beneficiou do trabalho da sua equipa ao longo da corrida, mostrando-se a mais empenhada do pelotão em anular uma fuga, esboçada logo aos 13 quilómetros, por Alberto Gallego (Rádio Popular/Boavista) e Pedro Miguel Lopes (Kelly/Simoldes/UD Oliveirense).



Os escapados foram alcançados a 13 quilómetros da meta, antes de uma fase final, com várias zonas técnicas, que partiu o pelotão e impediu uma pura chegada ao sprint, com Luís Mendonça a mostrar, então, mais fôlego nas derradeiras rampas para se impor à concorrência.



O restante pódio do dia foi composto por César Fonte (Kelly/Simoldes/UD Oliveirense), no segundo lugar, e Rafael Silva (Antarte/Feirense), que terminou no terceiro posto. A Atum General/Tavira venceu a classificação por equipas.