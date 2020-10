Luís Miguel David substitui Bruno Costa Carvalho como candidato às eleições do Benfica

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

Luís Miguel David vai substituir Bruno Costa Carvalho na liderança da lista do movimento "Todos P'lo Benfica", alteração que será formalizada ainda esta quinta-feira.

Bruno Costa Carvalho, que foi candidato nas eleições das águias em 2009, não cumpriu um dos atuais requisitos estatutários para se candidatar à presidência do clube, o de deter 25 anos consecutivos de sócio efetivo [com mais de 18 anos].

Esta possibilidade já tinha sido adiantada na altura da entrega das listas, na segunda-feira, promovendo a ascensão do então candidato a vice-presidente Luís Miguel David, por troca com Bruno Costa Carvalho.

A lista C para as eleições do próximo dia 30 de outubro, apresentada pelo movimento "Todos P'lo Benfica", tem Barão das Neves para presidente da Mesa da Assembleia-Geral e Pedro Martins para a presidência do Conselho Fiscal.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, tendo em vista o mandato para o quadriénio 2020-2024, contam com quatro candidatos: Luís Filipe Vieira (lista A), que lidera o clube desde 2003, João Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David (lista C) e Rui Gomes da Silva (lista D, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.

Vieira sucedeu a Manuel Vilarinho em 2003, frente a Jaime Antunes e Guerra Madaleno, foi reeleito em 2006, sem oposição, 2009, perante Bruno Costa Carvalho, 2012, diante Rui Rangel, e em 2016, novamente como único candidato.