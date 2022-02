Luís Natário é o escolhido por Ricardo Oliveira para a Mesa da Assembleia Geral

André Bucho Hoje às 22:32 Facebook

Antigo secretário eleito em 2011, na candidatura de Bruno de Carvalho, era membro integrante da lista de Dias Ferreira em 2018. Miguel Frasquilho, Mário Patrício e Paulo Dâmaso também integram a lista.

Luís Natário encabeça a presidência da Mesa da Assembleia Geral do candidato às eleições do Sporting Ricardo Oliveira, função que desempenhou em 2011 depois da eleição de Bruno de Carvalho.

Mário Patrício, ex-diretor executivo para as modalidades leoninas, ocupará a vaga de vice-presidente caso a lista vença as eleições e Miguel Frasquilho, antigo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e ex-CEO da TAP encabeça o Conselho Fiscal e Disciplinar. Destaque ainda para Paulo Dâmaso, CEO do Grupo K, que pertence aos filhos de João Rocha, que ocupa lugar como vogal da Direção.