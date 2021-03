Luís Neto chamado para o lugar de Pepe na seleção nacional

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O central do Sporting foi., este domingo, convocado por Fernando Santos para os próximos duelos da seleção nacional.

Pepe lesionou-se, este sábado, no duelo do F. C. Porto diante do Portimonense e, em comunicado, o clube azul e branco informou que o internacional português "contraiu uma lesão muscular na perna direita".

O central estava convocado para os próximos duelos da seleção nacional mas acabou por ser dispensado e Fernando Santos chamou Luís Neto. O jogador do Sporting, que esta época já disputou 23 jogos, soma 19 internacionalizações.

Portugal vai defrontar o Azerbaijão (24 de março), Sérvia (27) e Luxemburgo (30), os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022.