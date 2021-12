Luís Neto de leão ao peito até 2023

JN Hoje às 14:37 Facebook

O defesa central renovou, por mais uma temporada e com outra de opção, o contrato que o liga ao Sporting, clube pelo qual assinou pela primeira vez em 2019.

Luís Neto, de 33 anos, é opção regular de Ruben Amorim e, desde que chegou a Alvalade, alinhou em 63 partidas, tendo conquistado um campeonato, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.

Formado no Varzim, o futebolista poveiro, jogou no Nacional antes de rumar ao Siena e passar várias épocas no Zenit, onde conquistou dois campeonatos russos, uma Taça e duas supertaças. Esteve meia época emprestado ao Fenerbahçe, em 2017/18, antes de terminar contrato com a equipa de São Petersburgo.

Foi contratado pelo Sporting em 2019/20, cumprindo 22 jogos nessa primeira época e 28 na temporada passada. Na presente campanha, Neto foi utilizado pelo técnico leonino em 13 ocasiões.