Luís Pinto assume comando técnico do Lourosa

Ex-treinador do Leça, de 33 anos, é a aposta dos lusitanistas para lutar pela promoção à Liga 3.

Luís Pinto é novo treinador do Lusitânia de Lourosa. O acordo foi anunciado, este sábado de manhã, com o diretor geral, Nuno Correia, a dar as boas-vindas ao técnico, de 33 anos, que se destacou na época finda ao serviço do Leça.

Nuno Correia e Luís Pinto estiveram à conversa nas bancadas do estádio Foto: Lusitânia de Lourosa

O treinador chega ao clube da A. F. Aveiro depois de um percurso fantástico na última edição da Taça de Portugal, tendo caído apenas nos quartos de final frente ao Sporting. Antes disso, o Leça deixou pelo caminho o Gil Vicente e Arouca, ambos da Liga. Na Liga 3, a equipa leceira esteve a lutar pela subida até à derradeira jornada, falhando, porém, o grande objetivo.

Luís Pinto iniciou o percurso de treinador na formação do Boavista e Salgueiros, tendo sido adjunto no Trofense e União de Leiria. Como treinador principal, Luís Pinto começou a carreira no emblema da cidade do Lis, dando sequência ao trajeto no Mirandela, Felgueiras e Real, antes de orientar a formação do Leça.