Luís Rocha reforça Moreirense

Defesa já conta com três subidas de divisão.

O defesa central Luís Rocha, de 35 anos, é reforço do Moreirense para a próxima temporada. O experiente jogador, decisivo na promoção do Chaves à elite nacional, assinou contrato válido por uma época. Na carreira, Luís Rocha conta ainda com mais subidas, precisamente ao serviço do Famalicão, Farense, respetivamente.

Depois de ter garantido Pedro Aparício, que na época passada representou o Mafra, Luís Rocha é o segundo reforço para Paulo Alves, eleito pela SAD para substituir Ricardo Sá Pinto no comando técnico.