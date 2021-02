Luís Rocha rescinde com o Legia Varsóvia e assina pelo KS Cracovia

NB Hoje às 14:34 Facebook

Luís Rocha, defesa-esquerdo luso, de 27 anos, assinou esta esta terça-feira pelo KS Cracovia, da Polónia, num contrato válido até ao fim da presente temporada. Antes, o futebolista rescindiu com o Legia Varsóvia, do mesmo país, com quem tinha contrato até 30 de junho de 2021.

Luís Rocha vinha a ser pouco utilizado na presente temporada (quatro jogos na equipa principal e três na secundária) pelo Legia Varsóvia, clube que representou nos últimos dois anos e meio, tendo inclusivamente participado (21 jogos) na conquista do campeonato polaco da época passada.

O outro título que o lateral canhoto tem no currículo é uma Taça de Portugal, conquistada ao serviço do V. Guimarães, em 2012/13. Foi nesse clube minhoto que cumpriu grande parte da formação, embora a tenha iniciado no Famalicão.

Em 2016, trocou o V. Guimarães pelo Panetolikos, da Grécia, onde esteve durante duas épocas e meia, antes de se aventurar no campeonato polaco, em 2018, pela porta do Legia.

Agora, seguirá nessa mesma liga até ao final da presente temporada, mas no KS Cracovia. Aproveitando o facto de a janela de transferências na Polónia só fechar no final deste mês, a ProEleven, empresa que representa Luís Rocha, arranjou-lhe colocação naquele clube, onde terá mais oportunidades de jogar antes de se tornar jogador livre, no final da época.