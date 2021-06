Luís Silva vai ser reforço do Varzim

JN Hoje às 17:17 Facebook

O médio vai ser reforço da equipa da Liga 2, depois de na época passada ter representado o Chaves.

O Varzim continua bastante ativo no mercado e está prestes a anunciar mais uma cara nova para a próxima época. A equipa, que conseguiu assegurar a permanência na Liga 2, chegou a acordo com o médio de 28 anos, sabe o JN. Luís Silva já passou por equipas como Leixões, Cova da Piedade ou Belenenses e será o terceiro reforço, depois de Zé Tiago e João Reis, também eles do ex-Desportivo de Chaves.

No sentido inverso, esta segunda-feira foram anunciadas duas saídas: Fatai e Patrick Fernandes.

"Independentemente de um inicial interesse das partes, para a renovação do vinculo do atleta Fatai, havendo até entre o jogador e o clube um pré-acordo estabelecido, o Varzim, e face a um despropositado posicionamento negocial patrocinado pelo empresário do atleta, deu por encerradas as negociações e manifestou desde logo o desinteresse na continuidade de Fatai ao serviço do clube", pode ler-se em comunicado.

No que diz respeito a Patrick Fernandes, o clube da Liga 2 aponta o dedo ao agente Fernando Meira, bem como à atitude do jogador, depois de alegadamente já ter selado um acordo com o presidente.

"É lamentável que, já depois da época finda e de em reunião com a equipa diretiva do Varzim ter selado o acordo com o nosso presidente na sequência das condições propostas (...) 'encomendou' ao dito 'empresário-conselheiro' a tarefa de comunicar que não assinaria o compromisso estabelecido e de forma cavalheira de véspera. Este é um comportamento irresponsável, vergonhoso e inqualificável, protagonizado, quer por Patrick, quer pelo seu representante Fernando Meira", escreveu o Varzim.