Luis Suárez diz que foi dispensado do Barcelona com chamada de 40 segundos

A saída do uruguaio do Barcelona ainda dá que falar e, esta quarta-feira, dias depois do clássico entre "colchoneros" e catalães, Suárez deixou críticas a Koeman e garantiu que o treinador o dispensou com uma chamada de 40 segundos.

"A chamada de Koeman para me dizer que não contava comigo durou 40 segundos, não é a forma de despedir uma lenda. Primeiro, disse-me que não entrava nos planos e, depois, que se a situação não se resolvesse ia jogar contra o Villarreal. Faltou-lhe personalidade para me dizer as coisas de forma clara: se era ele que não me queria, ou o clube. Foi um ano complicado, por tudo. Messi pediu para sair e eu era largado. As nossas famílias passaram muito mal. Regressava a casa dos treinos muito mal", começou por dizer Suárez em declarações ao canal "Jijantes FC", garantindo que a redução do salário não era um problema.

"É fácil falar agora, mas esse não era o problema. Eu teria feito isso, como fizeram outros companheiros. Estou agradecido ao Barcelona por tudo o que me deu", concluiu.

Luis Suarez esteve seis épocas ao serviço do Barcelona, pelo qual conquistou cinco Ligas espanholas, quatro Taças do Rei e duas Supertaças, além de uma Liga dos Campeões.