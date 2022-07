Luis Suárez pediu ordenado ao nível dos restantes jogadores do Nacional

JN Hoje às 16:09 Facebook

Depois de terminar contrato com o Atlético de Madrid, o uruguaio Luis Suárez decidiu regressar ao seu país e pediu para auferir um ordenado ao nível dos companheiros de equipa no Nacional. "Não é frequente ver um jogador de topo tomar estas decisões", sublinhou o presidente do clube, José Fuentes.

O presidente do Nacional, José Fuentes, revelou que, após ter ouvido o sim de Luis Suárez para reforçar o clube, apesar de o avançado ter em mãos propostas financeiramente tentadoras, ofereceu "um pouco mais de dinheiro do que o que o normal" no clube, mas a resposta do avançado foi contundente.

"Ele disse: "Não, não. Quero ganhar o mesmo que toda a equipa ganha. Quero regressar ao Nacional em plenitude", revelou o dirigente, em entrevista à "Super Deportivo Radio".

Falando num "milagre tornado realidade", o presidente do clube de Montevideu vê no retorno de Suárez ao Nacional "o regresso do futebol romântico".

"Vemos números obscenos de 100 milhões ou 150 milhões por transferências, mas ainda existem jogadores que voltam por amor à camisola. Não é frequente ver um jogador de topo tomar estas decisões", sublinhou José Fuentes.

Aos 35 anos, Luis Suárez, que na Europa brilhou no Ajax, no Liverpool, no Barcelona e no Atlético de Madrid, decidiu voltar ao Uruguai para jogar no Nacional, clube onde iniciou a carreira. "É um orgulho voltar a vestir a minha camisola no Nacional", disse o melhor marcador da seleção uruguaia, com 65 golos, após o acordo ter sido oficializado.