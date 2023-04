Luísa Salgueiro enaltece candidatura a Cidade Europeia do Desporto

No Congresso Internacional do Desporto, que assinalou os 20 anos da Matosinhos Sport, a presidente da Câmara Municipal, Luísa Salgueiro, enalteceu a candidatura de Matosinhos a Cidade Europeia do Desporto, em 2025.

"A recente apresentação da candidatura a cidade europeia do desporto em 2025 é o corolário de um intenso trabalho levado a cabo, quer pelo município quer pela Matosinhos Sport, e que assenta não só no trabalho destas duas equipas, mas essencialmente na dinâmica do tecido associativo desportivo existente no concelho, e que deve ser reconhecido para lá da autarquia", salientou a autarca de Matosinhos, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Além de Luísa Salgueiro, o painel da primeira sessão do evento que começou ontem e decorre até domingo contou com André Seabra (FPF), José Maia (professor na FADEUP) e Ana Catarina Mendes (ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares), moderados pelo jornalista Manuel Queiroz.

Para Ana Catarina Mendes, o desporto "é um fator de inclusão" e importante para as políticas governamentais da área e para a saúde. "Desporto é importante no combate a doenças como diabetes e fundamental em diversas outras áreas, como a saúde mental. Além de fator de sucesso escolar, combate à solidão e como fator de igualdade, especialmente na igualdade de género", considerou a ministra.