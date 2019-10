Luisão critica brasileiros e elogia Jorge Jesus

Hoje às 14:48 Facebook

O ex-central do Benfica considera que "falta humildade" no Brasil para "tirar proveito daquilo que vem de fora": "O brasileiro parou no tempo", lamenta.

Luisão é mais uma voz a atestar a competência de Jorge Jesus e a prever o sucesso do treinador português no Brasil. Em sentido contrário, o ex-jogador do Benfica critica os compatriotas.

"[Jorge Jesus] É um treinador extremamente rigoroso e defende a todo custo a própria opinião, e isso faz com que os seus jogadores cresçam. Transforma jogador mediano em bom", começou por dizer, em entrevista ao Goal.com.

Neste sentido, Luisão não está surpreendido pelo impacto do técnico luso no Flamengo, ao contrário do que foi a regra nos primeiros tempos de Jesus no Brasil.

"O Brasil não está preparado nem para o sucesso do Jorge Jesus e nem para o sucesso de ninguém, seja de dentro ou de fora. O brasileiro tem dificuldade de aceitar o sucesso das pessoas, ainda mais se o sucesso é de quem vem de fora. Lembro-me, por exemplo, de muita gente no Brasil a falar mal do Jorge Jesus, e ele tinha acabado de chegar. Faltou a humildade de dizer: venha, seja bem-vindo, mostra o que você tem para nós e depois fazemos uma avaliação. O brasileiro parou no tempo naquilo que é o desenvolvimento", criticou Luisão.