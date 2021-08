Luisão diz que "espírito" de Eindhoven é determinante para enfrentar adversários

JN/Agências Hoje às 21:01 Facebook

O Benfica terá de apresentar o espírito de equipa que demonstrou no play-off com o PSV Eindhoven para enfrentar os poderosos Bayern, Barcelona e Dínamo Kiev no Grupo E da Liga dos Campeões, defendeu esta quinta-feira o antigo capitão Luisão, atual diretor técnico e de performance das águias.

Em declarações à BTV a partir de Istambul, na Turquia, onde esteve a representar o clube no sorteio da fase de grupos da Champions, Luisão reconheceu ser "um grupo forte", enaltecendo a qualidade dos três adversários.

"Aquele espírito [de Eindhoven] é determinante para enfrentar seja qual for a equipa. Conquistámos algo além da entrada na 'Champions'. Construímos um grande espírito, com o trabalho de cada um e com os adeptos, e isso tem de ser valorizado. Lutámos para estar onde estamos hoje e esse espírito tem de continuar", afirmou o antigo defesa brasileiro, resumindo: "Tivemos uma noite espetacular para podermos estar entre os melhores".

De acordo com Luisão, os bávaros são "uma equipa com muita qualidade" e que "dispensa comentários", apesar da troca de treinador, com Hansi Flick a dar o lugar a Julian Nagelsmann. Já em relação aos catalães, o responsável 'encarnado' lembrou o conhecimento do técnico Ronald Koeman, que passou pelo Benfica em 2005/06 e com o qual trabalhou, finalizando com a análise aos ucranianos, ao considerar que "está a ter um começo de temporada forte".