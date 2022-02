Luisão e Hugo Viana alvo de processos disciplinares

JN Hoje às 18:37 Facebook

O Conselho de Disciplina abriu, esta quarta-feira, um processo disciplinar a Luisão e Hugo Viana na sequência do jogo entre Benfica e Sporting, a contar para a final da Taça da Liga.

Em causa, está uma alegada discussão entre os dois responsáveis de Sporting e Benfica no túnel do Municipal de Leiria, no final do encontro.

O jogo terminou com uma vitória (2-1) do Sporting, que conquistou a Taça da Liga pela quarta vez. Everton, Gonçalo Inácio e Sarabia marcaram os golos do encontro.

No ranking da prova, os leões, que já tinham vencido em 2017/18, 2018/19, e 2020/21 e perdido as finais de 2007/08 e 2008/09, sempre nos penáltis, destacam-se no segundo lugar, com quatro cetros, agora a apenas três do Benfica, que lidera com sete.