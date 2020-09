Luisão operado após sofrer uma queda em casa

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:03 Facebook

O ex-jogador e atual diretor técnico do Benfica revelou, este domingo, que foi operado após sofrer uma queda em casa. Luisão sofreu "algumas lesões" e agradeceu as mensagens recebidas.

Recorde-se que o diretor técnico esteve ausente nos dois primeiros jogos oficiais dos encarnados: primeiro frente ao PAOK, que ditou a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões, e depois frente ao Famalicão no arranque da Liga, duelo que as águias venceram por 5-1.

"Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta e o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa e bater com a cabeça causando algumas lesões, irá se transformar em mais motivação. Isso foi há uma semana atrás e infelizmente eu nem conseguia pegar no telefone... Agradeço pelas mensagens de todos do fundo do meu coração", escreveu Luisão nas redes sociais.