Luisão pede apoio aos benfiquistas

O diretor técnico do Benfica partilhou uma mensagem nas redes sociais também para desejar "muita saúde, independentemente do clube, resultado ou partido político".

Através das redes sociais, Luisão, ex-jogador e agora diretor técnico do Benfica, aproveitou a passagem de ano para deixar um apelo aos benfiquistas, numa altura de crise para o clube da Luz.

"Com um pouco de atraso quero desejar um feliz ano de 2022 para todos. Independentemente do clube, resultado ou partido político, desejo muita saúde para todos nestes temos que vivemos. Desfrutem perto das vossas famílias, são elas quem vos vai acolher nas horas de dificuldade. Peço que a família benfiquista faça como tem feito até agora, que acompanhe os nossos ídolos, os apoie e lute com eles. É isso que nos orgulha", diz Luisão na publicação.