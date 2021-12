Luisão: "Vai ser um clássico entre duas equipas com tradições"

JN Hoje às 18:06 Facebook

O dirigente benfiquista lembrou os bons resultados do Ajax na fase de grupos para salientar que as águias têm "um grande adversário" pela frente nos oitavos de final.

Luisão, diretor técnico do Benfica, considera que os encarnados vão ter pela frente "um grande adversário" nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Sabemos que vai ser difícil. O Ajax fez uma primeira fase espetacular e vai ser um adversário difícil. Já defrontámos uma equipa holandesa esta época e sabemos que temos um grande adversário pela frente. Vai ser um clássico entre duas equipas com tradições europeias. Queremos passar e seguir para os quartos de final", afirmou o ex-jogador, em declarações divulgadas pela UEFA.

A formação comandada por Jorge Jesus, que ficou no segundo lugar do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, joga o primeiro jogo na Luz, em 23 de fevereiro, e o segundo em Amesterdão, em 15 de março.