JN Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Luiz Phellype sofreu uma lesão grave no jogo de segunda-feira, frente ao Marítimo em Alvalade, e não joga mais esta época. Brasileiro terá de ser operado.

Nos primeiros minutos do encontro com os madeirenses, que os leões venceram por 1-0 com golo de Borja, Luiz Phellype caiu mal fora das quatro linhas após uma disputa de bola com René Santos e saiu do relvado em lágrimas, dando lugar a Sporar.

Segundo apurou o JN, o brasileiro sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito e pode não jogar mais esta época. O avançado brasileiro terá de ser operado.

Recorde o lance: