Luka Doncic marca 51 pontos aos Clippers

Base dos Dallas Mavericks bateu o recorde pessoal no jogo com a equipa de Los Angeles.

A jornada da passada madrugada na NBA trouxe um marco histórico à carreira do esloveno Luka Doncic, autor de 51 pontos na vitória dos Mavericks sobre os LA Clippers, por 112-105. O base, de 22 anos, ficou a apenas dois pontos do máximo individual da equipa de Dallas, que continua na posse do alemão Dirk Nowitzki, já retirado.

Doncic marcou sete triplos em 14 tentativas, converteu 17 dos lançamentos de campo que tentou e completou a incrível exibição com mais nove ressaltos e seis assistências.

Numa ronda que incluiu um reencontro entre os dois finalistas da época passada, foram desta vez os Phoenix Suns a levar a melhor sobre os campeões Milwaukee Bucks, por 131-107, graças em parte à grande exibição do veterano base Chris Paul (17 pontos e 19 assistências).

A noite serviu também para os capitães das duas equipas do "All Star Game", marcado para dia 20 de fevereiro, em Cleveland, definirem os cincos iniciais de cada formação.

LeBron James (LA Lakers) escolheu Giannis Antetokounmpo (Bucks), Steph Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Buls) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Kevin Durant (Brooklyn), que está lesionado e não poderá alinhar, escolheu Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks) e Andrew Wiggins (Warriors).