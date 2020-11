Luka Jovic infetado infetado com covid-19

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

O internacional sérvio do Real Madrid, que passou pelo Benfica entre 2016 e 2017, teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

O avançado, de 22 anos, esteve ao serviço da seleção da Sérvia nas duas últimas semanas, tendo participado em três jogos, um do play-off de apuramento para o Euro2020, com a Escócia, e os outros dois para a Liga das Nações, diante de Hungria e Rússia.

Nesta última ronda de compromissos da Sérvia, Jovic marcou três golos, dois dos quais na goleada sobre os russos (5-0).

Este é o quinto caso de infeção com o novo coronavírus no plantel do Real Madrid na presente temporada, depois de Mariano Diaz, Éder Militão, Hazard e Casemiro.