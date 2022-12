Lukaku em fúria parte proteção do banco com um soco

A eliminação da Bélgica espoletou o desânimo em Lukaku. O avançado do Inter de Milão desperdiçou três belas ocasiões de golo, no confronto frente à Croácia, tendo o nulo impedido os belgas de seguir em frente no Mundial2022.

Com três falhanços "gigantescos" (60, 87 e 90 minutos) Romelu Lukaku desperdiçou, nesta quinta-feira, a hipótese de dar o triunfo à Bélgica, frente à Croácia, em jogo da terceira jornada do Grupo F da competição, que terminou empatado (0-0).

A igualdade a zero deixou os belgas no terceiro lugar do agrupamento, posição que impede a qualificação para os oitavos de final e, após o apito final do árbitro, o atacante do Inter de Milão foi a imagem da frustração.

Depois de lutar contra problemas físicos, Lukaku entrou no segundo tempo da partida contra a Croácia. Após perder várias chances de marcar, o avançado saiu do relvado revoltado e quebrou com um soco a proteção de um dos bancos de suplentes do recinto.