Lukaku regressa ao Chelsea e o Sevilha quer Corona

O internacional francês assinou contrato por cinco temporadas com os campeões europeus, um dia depois de o clube ter conquistado a Supertaça Europeia. De Espanha chegam notícias do interesse do Sevilha no médio do F. C. Porto Tecatito Corona.

Chelsea: O internacional belga Romelu Lukaku está de regresso ao campeão europeu e vencedor da Supertaça Europeia, depois de ter jogado no Inter de Milão, tendo assinado contrato por cinco épocas. "Foi uma longa jornada para mim: cheguei aqui quando era criança e volto com experiência e maturidade", disse o atleta de 28 anos, que jogou no Chelsea entre 2011 e 2014. A transferência do avançado terá valido 115 milhões de euros aos transalpinos. O regresso a casa, com o Chelsea, "significa muito" para o belga, um "adepto desde pequenino" e que está inebriado "pelo sentimento de tentar ajudar a conquistar mais títulos". Estas sete temporadas fora, entre Everton, Manchester United e Inter de Milão, foram feitas de "altos e baixos", experiências que tornaram o futebolista "mais forte".

F. C. Porto: O médio mexicano Jesus Corona, de 28 anos, estará a ser negociado com os espanhóis do Sevilha, numa transferência que pode render aos dragões um encaixe superior a 10 milhões de euros pelos 66% do passe que detêm. O jogador tem mais um ano de contrato com os azuis e brancos.

Nacional: Os insulares avançaram para o despedimento do médio internacional luxemburguês Vincent Thill por ausência injustificada. Reforço na temporada passada, Thill tinha rubricado um vínculo válido por quatro temporadas. O avançado, de 21 anos, chegou ao Nacional proveniente dos franceses do Metz. Fez a formação nos luxemburgueses do Fola Esch, Progres Niederkorn e FC Rodange, antes de se mudar para o clube gaulês em 2015, ainda com idade de júnior, passando, por empréstimo, pelos também franceses do Pau FC e US Orléans. O médio, de características ofensivas, conta com 38 internacionalizações pela seleção principal do país, tendo apontado três golos, e atuou pelo Nacional na época passada em 19 ocasiões, sem ter marcado qualquer golo.

E. Amadora: Diogo Salomão está de regresso aos amadorenses, clube no qual fez parte da formação, tendo assinado um contrato para as próximas três épocas. "Depois de uma carreira da Amadora para o mundo, Diogo Salomão volta à sua cidade e ao seu clube", escreveu o Estrela na sua página oficial da rede social Facebook, juntamente com um vídeo em que o extremo de 32 anos aparece vestido com camisola do clube. Salomão, que passou as duas últimas temporadas no Santa Clara, fez a sua formação no Estrela da Amadora, tendo depois passado por Damaiense e Casa Pia, clube no qual iniciou a sua carreira profissional.

Leeds: O técnico argentino Marcelo Bielsa anunciou que vai continuar mais um ano no comando técnico, depois de ter levado a equipa ao nono lugar na última edição da liga inglesa. "A minha situação contratual já foi resolvida. Mais um ano, como é normal", afirmou Bielsa, na conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado com o Manchester United, da primeira jornada da Premier League. O técnico, de 66 anos, não avançou se o novo acordo já foi formalizado, mas é certo que vai cumprir a sua quarta temporada no Leeds United, algo inédito na sua longa carreira em clubes.