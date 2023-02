Lukaku sem piedade de um dragão que só travou no vermelho

Miguel Pataco, em Milão Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto sofreu, teve as melhores chances e sai de Milão com a certeza que o caminho dos quartos continua bem aberto.

O Estádio Giuseppe Meazza foi um verdadeiro vulcão de emoções na primeira mão dos oitavos de final da Champions. Inter e F. C. Porto protagonizaram um duelo intenso, quente e cheio de emoção que parecia destinado a um empate até que o excesso de vontade de Otávio e a inteligência de Çalhanoglu resultaram no segundo cartão amarelo ao internacional português e inclinaram o campo para o lado transalpino, com o derradeiro castigo a surgir pelo pé de Romelu Lukaku. O campeão português saiu de San Siro derrotado, mas muito longe de se encontrar encostado às cordas na eliminatória, já que mostrou coração e futebol mais do que suficientes para dar a volta na segunda mão.

Depois de muitos dias de incerteza, Uribe, Otávio e Galeno tiveram luz verde para ir a jogo e se é verdade que se notou alguma falta de ritmo do trio nos minutos iniciais, o calor do encontro fez esquecer o risco de novas lesões, no que acaba por ser um exemplo daquilo que foi a partida. O Inter dominou quase por completo os primeiros 20 minutos, com Diogo Costa a negar o golo a Çalhanoglu e Lautaro Martínez a desperdiçar de cabeça, mas quando acordou o F. C. Porto acordou a sério. Um grande passe de Otávio e um calcanhar não menos brilhante de Taremi ofereceram o golo a Grujic, mas Onana defendeu e Galeno, na recarga, cabeceou ao lado. A claque do Inter calava-se pela primeira vez em 37 minutos e os 70 mil adeptos transalpinos só não festejaram em cima do intervalo porque Diogo Costa fez uma defesa impossível após desvio de cabeça de Bastoni.