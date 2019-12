Lukas Hradecky: "Joguei contra o Bayern a ver só de um olho"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:26 Facebook

A 13.ª jornada da liga alemã ficou marcada pela derrota (1-2) do Bayern de Munique em casa com o Bayer Leverkusen e o guarda-redes dos visitantes partilhou um episódio insólito.

Se tradicionalmente a visita ao Bayern de Munique, atual campeão alemão, nunca é fácil, o guarda-redes do Leverkusen Lukas Hradecky elevou a fasquia. Tudo porque o guardião jogou a primeira parte a ver apenas de um olho.

"Perdi uma das lentes de contacto durante a primeira parte e joguei-a toda a ver só de um olho. Mal consegui ver que se passou nos últimos 20 minutos da primeira parte. Tentem jogar com o Bayern só com um olho! Não recomendo que tentem fazer isto contra o Bayern. Felizmente, o jogo acabou", partilhou entre risos o guarda-redes, no final do encontro.

Apesar do percalço, tudo acabou bem para o Bayer Leverkusen, já que surpreendeu e venceu o Bayern por 2-1.