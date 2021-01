Arthur Melo Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Famalicão regressa às vitórias dois meses depois num campo onde costuma ser feliz.

O Famalicão colocou um ponto final na série negra de resultados, vencendo o Santa Clara, 2-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato, um triunfo que os famalicenses procuravam há cerca de dois meses.

Lukovic, na cobrança de um livre descaído pela esquerda, apontou o golo da vitória que pode ser de retoma para a equipa de João Pedro Sousa, curiosamente, num campo onde no ano passado os famalicenses iniciaram o fantástico percurso no campeonato com um triunfo.

Num jogo dividido, as equipas tudo fizeram para somar os três pontos e o equilíbrio que reinou em grande parte do desafio deixava antever a igualdade.

Os golos apenas surgiram na segunda parte, o primeiro por Jhonata Robert, na conversão de uma grande penalidade, a castigar derrube de Fábio Cardoso a Ivàn Jaime. Os açorianos reagiram e o empate veio do seu homem mais inconformado na partida, Carlos Júnior, até que Lukovic, na cobrança de um livre, enganou tudo e todos, até mesmo Marco, que ainda tentou evitar o golo do adversário e a derrota dos açorianos.

Veja o resumo do jogo: