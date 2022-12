Lula da Silva e o "privilégio" de ter visto Pelé "dar show"

JN Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A poucos dias de tomar posse como novo presidente do Brasil, Lula da Silva recordou os jogos em que viu Pelé "dar show".

Numa curta mensagem publicada nas redes sociais, Lula da Silva, que tomará posse como novo presidente do Brasil no início de 2023, lembrou o "privilégio" de ter visto Pelé jogar.

"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em golo", escreveu.

PUB

Ainda sem uma data definida, o funeral de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, que morreu aos 82 anos, acontecerá no Vila Belmiro, casa do Santos, clube de futebol brasileiro onde o "Rei" começou a carreira.