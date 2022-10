Lula provoca Neymar: "Ele está com medo"

Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil, afirmou que Neymar apoia Jair Bolsonaro por ter medo de pagar impostos relativos à sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013.

"Neymar tem direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele está com medo de que se eu ganhar as eleições eu vá saber que o Bolsonaro perdoou a dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso, ele está com medo", salientou.

"Obviamente que Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da receita federal e não meu", acrescentou, corrosivo.

De acordo com a Imprensa brasileira, o futebolista do Paris Saint-Germain terá sonegado impostos entre 2011 e 2013, principalmente em relação a pagamentos realizados pelo Barcelona na altura em que saiu do Santos.