Lume brando do dragão chegou para a vitória

Golos de Pepê e Taremi valeram o triunfo ao F. C. Porto sobre o Vizela, num jogo com pouco brilho. Resultado deixa os portistas a oito pontos do Benfica, antes do clássico em Alvalade

Viu-se muito pouco futebol de qualidade no Dragão, mas o F. C. Porto conseguiu o essencial. Numa altura apertada da época, com jogos sucessivos, a equipa de Sérgio Conceição, que viu a partida na bancada devido a castigo, derrotou o Vizela e voltou a ficar a oito pontos do Benfica, preparando-se para acertar o calendário em relação ao líder do campeonato no clássico do próximo domingo, em Alvalade.

Sem Otávio e Eustaquio, lesionados, mas com Grujic recuperado para se juntar a Uribe no meio-campo, o nível de jogo ofensivo dos portistas ressentiu-se. O Vizela procurou segurar o nulo, quase sem arriscar no ataque, e os portistas tiveram muitas dificuldades para furar a defesa adversária. Depois de um par de ameaças tímidas, o primeiro golo surgiu a quatro minutos do intervalo, numa recuperação em zona alta de Galeno, com a bola a chegar a Evanilson, que teve o discernimento de assistir Pepê para uma finalização fácil.