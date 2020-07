Lumeka troca Varzim pelos Troyes

JN/Agências Hoje às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Varzim, da LigaPro, anunciou esta segunda-feira, um pré-acordo para a transferência do avançado Lumeka para o Troyes, equipa do segundo escalão do futebol francês.

Segundo o clube poveiro, o jogador inglês, de 21 anos, já acertou um contrato de quatro temporadas com o emblema gaulês, que terminou a época no quatro lugar da 2.ª Liga francesa, quando esta foi interrompida, devido à pandemia de covid-19.

O valor da transferência não foi divulgado pelo Varzim, mas, segundo apurou a agência Lusa, os poveiros só detinham 60 por cento do passe do atleta, sendo o restante pertença do clube inglês Crystal Palace.

Ainda assim, na negociação com o Troyes, os alvi-negros salvaguardaram uma percentagem no passe do atleta, que poderá ser rentabilizada numa futura venda.

Lumeka chegou no início da época passada ao Varzim, onde se assumiu como uma das figuras da equipa, e também do campeonato, apontando nove golos em 28 jogos.