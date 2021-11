Lusas derrotadas pela Alemanha na qualificação para o Europeu

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

A seleção nacional sub-17 de futebol feminino perdeu, esta quinta-feira, com a Alemanha, por 3-1, na segunda jornada do Grupo 4 da Liga A de qualificação para o Europeu, realizado em Albufeira.

Na partida da segunda jornada do Grupo 4 da Liga A, entre duas equipas que tinham goleado na ronda anterior, as germânicas exibiram a sua superioridade para seguir em frente na qualificação, triunfando com golos de Loreen Bender (bis aos 26 minutos, de penálti, e 53) e Paulina Platner (83), apesar da boa réplica das portuguesas, que reduziram por Inês Simas (58, de penálti).

O futuro de Portugal, agora no segundo lugar em igualdade pontual com a Finlândia, joga-se no domingo, no Estádio Algarve (17 horas), frente à Bósnia-Herzegovina, bastando um empate para a equipa lusa ficar entre as três primeiras do grupo, vagas que dão acesso à fase seguinte do apuramento.