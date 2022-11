Lusitânia de Lourosa anuncia reforço ucraniano ex-Benfica

JN Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Lusitânia de Lourosa, clube que milita no Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira Dmytro Lytvyn, antigo jogador do Benfica com passagens por outros clubes portugueses.

Dmytro Lytvyn foi anunciado como reforço do Lusitânia de Lourosa. O defesa central chega ao Campeonato de Portugal proveniente do Kí Klaksvík, das Ilhas Faroé.

Formado no Metalist da Ucrânia, onde foi campeão nacional sub-19, chega para uma nova etapa em Portugal.

PUB

O ucraniano chegou a Portugal para competir no Aves, tendo passado também pelo Fafe. Chegou a ser contratado pelo Benfica em 2017/18, nunca tendo jogado nas águias, e emprestado ao Real SC.