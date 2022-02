Lusitânia de Lourosa-São João de Ver bate recorde de assistência

JN Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 2228 espectadores presentes no jogo entre Lusitânia de Lourosa e São João de Ver, a contar para a 16.ª jornada da Liga 3 (Série Norte), fizeram história ao participar na maior assistência de sempre na competição.

Em campo, a equipa da casa até venceu (2-1), mas isso não é o mais importante desta história, uma vez que, com esta assistência, a uma quarta-feira, o estádio da equipa de Lourosa está no top-3 de jogos com o maior número de adeptos presentes. Depois do embate com o São João de Ver, seguem-se os encontros com o Canelas 2010 (1876) e Fafe (1563).

Verifique os 10 jogos com maior assistência da Liga 3:

1. Lourosa - São João de Ver (2228 espectadores)

2. Lourosa - Canelas (1876 espectadores)

3. Lourosa - Fafe (1563 espectadores)

4. Caldas - Torreense (1439 espectadores)

5. Caldas - Real SC (1343 espectadores)

6. Leiria - Caldas (1183 espectadores)

7. Vitória FC - Amora (1161 espectadores)

8. Caldas - Oliveira do Hospital (1131 espectadores)

9. Vitória FC - Oliveira do Hospital (1119 espectadores)

10. Caldas - Cova da Piedade (1027 espectadores)