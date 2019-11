Lusodescendente eleito futebolista do ano no Canadá

Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O lusodescendente Tristan Borges foi esta terça-feira reconhecido com o prémio de Jogador do Ano no Canadá, anunciou a Canadian Premier League (CPL), liga canadiana de futebol, no seu site oficial.

Além deste galardão, foi atribuído ao médio de 21 anos, com passagem pelos juniores dos holandeses do Heerenveen (2016-2018), a 'Bota d'Ouro' e ainda o prémio de melhor jogador sub-21 do Canadá.

Borges terminou a temporada pelo Forge FC com 13 golos, com a equipa de Hamilton a conquistar o primeiro título da recém-criada liga profissional de futebol canadiana.

Os prémios, avaliados por um júri composto pela imprensa canadiana, foram atribuídos durante a gala da CPL, que decorreu hoje, sendo ainda reconhecidos Marco Carducci do Cavalry FC (Luva d'Ouro) e Tommy Wheeldon Jr. do Cavalry FC (Treinador do Ano).