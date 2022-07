"Luta com tigres": Ruben Guerreiro em mau estado após queda na Volta a França

O ciclista português Rúben Guerreiro sofreu, este sábado, uma queda na segunda etapa da Volta a França.

Foi tudo menos um dia fácil para Rúben Guerreiro. O ciclista português (EF Education-EasyPost) envolveu-se numa confusão com Stefan Küng - o suíço foi sancionado com uma multa de 500 francos (499 euros), depois de ter agarrado o capacete do português, virando-lhe a cabeça para a frente, a cerca de 36 quilómetros da meta, dos 202,2 quilómetros entre Roskilde e Nyborg - e sofreu uma queda que o deixou em muito mau estado.

Guerreiro envolveu-se numa queda coletiva durante a travessia da ponte nos 202,2km entre Roskilde e Nyborg e não conseguiu recuperar o tempo perdido com a queda, foi penúltimo na etapa e passou para último da geral, agora a 12m43s do novo camisola amarela. "Luta com tigres", escreveu o ciclista nas redes sociais.

O ciclista neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu a segunda etapa da 109.ª Volta a França, ao impor-se ao sprint na cidade dinamarquesa de Nyborg, com Wout van Aert (Jumbo-Visma) a ascender à liderança da geral.